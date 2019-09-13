В США заявили о прекращении существования российского военного спутника

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский военный спутник-инспектор "Космос-2521", который в августе 2017 года отделился от аппарата-платформы "Космос-2519", сошел с околоземной орбиты, следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org.

Как сообщало Минобороны РФ, в июне 2017 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1в" был запущен спутник-платформа "Космос-2519", на котором было установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли и аппаратура для съемки космических объектов. В августе от спутника-платформы отделился малый космический аппарат, предназначенный для инспекции состояния отечественного спутника. В каталоге ВВС США он получил наименование "Космос-2521".