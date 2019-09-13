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РИА Новости

В США заявили о прекращении существования российского военного спутника

11:14 13.09.2019 (обновлено: 16:34 13.09.2019)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский военный спутник-инспектор "Космос-2521", который в августе 2017 года отделился от аппарата-платформы "Космос-2519", сошел с околоземной орбиты, следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org.
Как сообщало Минобороны РФ, в июне 2017 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1в" был запущен спутник-платформа "Космос-2519", на котором было установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли и аппаратура для съемки космических объектов. В августе от спутника-платформы отделился малый космический аппарат, предназначенный для инспекции состояния отечественного спутника. В каталоге ВВС США он получил наименование "Космос-2521".
Согласно данным на сайте spacetrack.org, спутник "Космос-2521" сошел с орбиты 12 сентября.
В октябре 2017 года, по сообщению Минобороны РФ, от малого космического аппарата отделился спутник-инспектор, способный с помощью специальной аппаратуры диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния. В каталоге ВВС США он получил наименование "Космос-2523".
Космический аппарат Метеор-М. Архивное фото
26 августа 2018, 07:13РИА Новости
National Interest рассказал о российских "спутниках-убийцах"
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Плесецк (космодром)ВВС СШАКосмос - РИА НаукаСоюзМоскваРоссияСШАРИА Наука
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