Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает газета Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает газета Manila Bulletin

Дутерте предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения.

"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств", - заявил Дутерте в четверг.

Дутерте сказал, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение.

По мнению президента, коррупция стала повсеместной проблемой в стране. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", - заявил он в своем выступлении.

Президент призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.