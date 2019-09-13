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РИА Новости

Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

11:13 13.09.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezПрезидент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой "Галиль"
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
© AP Photo / Bullit Marquez
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой "Галиль". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает газета Manila Bulletin.
Дутерте предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения.
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"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств", - заявил Дутерте в четверг.
Дутерте сказал, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение.
По мнению президента, коррупция стала повсеместной проблемой в стране. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", - заявил он в своем выступлении.
Президент призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.
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