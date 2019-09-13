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РИА Новости

Организаторы "Спасской башни" рассказали о призе зрительских симпатий

11:08 13.09.2019 (обновлено: 14:52 13.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Дирекции Фестиваля "Спасская Башня"Оркестр Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики получают приз зрительских симпатий на фестивале "Спасская башня"
Оркестр Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики получают приз зрительских симпатий на фестивале Спасская башня
© Фото : пресс-служба Дирекции Фестиваля "Спасская Башня"
МОСКВА, 13 сен – Пресс-служба Дирекции фестиваля "Спасская башня". В Москве 1 сентября завершился Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который проходил в столице с 23 августа в двенадцатый раз.
Каждый день на брусчатку Красной площади выходили военные оркестры и музыкальные коллективы из 12 стран – Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.
В 2018 году Художественным советом Фестиваля впервые было принято решение о проведении зрительского голосования в двух номинациях "Лучшее выступление российских коллективов" и "Лучшее выступление зарубежных коллективов". Голосование, в котором приняли участие более 200 тысяч зрителей, проходило на сайте Фестиваля и в мобильном приложении.

"Очень приятно, что в этом году приз зрительских симпатий полностью соответствует названию нашего Фестиваля – "Спасская башня". Он представляет собой ювелирную копию Кремлёвской звезды. В центр звезды вмонтирована капсула с огранённым фрагментом рубинового стекла, идентичного стеклу на навершиях шпилей башен Московского Кремля", – отметил руководитель Дирекции Фестиваля Сергей Смирнов.

В 2019 году в голосовании приняли участие 215 тысяч человек. В результате зрительские симпатии были отданы выступлению Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации – 45,3% голосов. Среди иностранных участников лучшим признано выступление Оркестра Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики – 32,7 % голосов. В этом году приз зрительских симпатий был изготовлен Ювелирным домом ArgentoV.
"Приз Фестиваля "Спасская башня" выполнен в виде объёмной пятиконечной звезды. Детали приза фигурные, геометрия звезды сложная, поэтому около 80 процентов работ были выполнены вручную", – рассказал мастер-ювелир Александр Артамонов.
Грандиозный праздник в сердце столицы был бы невозможен без Госкорпорации Ростех, АО "Рособоронэкспорт" и ПАО "Транснефть" – постоянных партнёров и верных друзей "Спасской башни", которые оказывают всестороннюю поддержку Фестивалю, помогают ему развиваться и оставаться одним из самых масштабных международных проектов.
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