Росприроднадзор разберется с "закрытой" свалкой в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала выяснить истинную ситуацию с Шуваловской свалкой в Нижнем Новгороде, официально закрытой 36 лет назад, на которой она обнаружила свежий мусор.

"Сегодня была на свалке Шуваловский промзоны в Нижнем Новгороде. Официально она закрыта с 1983 года. Свалка должна охраняться, допуск на нее должен быть запрещен. Но есть сомнения, что это условие выполняется. Дала поручение нашему управлению запросить данные мониторинга. По его итогам будем разбираться", - написала Радионова на своей странице в Instagram. В качестве аргумента глава Росприроднадзора разместила фото найденного на свалке билета в кинотеатр, датированного 27 июля 2019 года.

Как сообщает департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, Радионова ознакомилась с экологической ситуацией в Нижегородской области, где предусмотрена ликвидация семи несанкционированных свалок, выявленных до 1 января 2018 года. В их числе одна из наиболее крупных – Шуваловская свалка в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Общая площадь рекультивации в Шуваловской промзоне составляет 17,95 гектара. В 2020 году на мероприятия по ее ликвидации запланировано 229,9 миллиона рублей из федерального бюджета, еще около 80 миллионов рублей на эти цели будет направлено из областного бюджета. В целом, по предварительным расчетам администрации Нижнего Новгорода, необходимый объем финансирования работ по ликвидации данной свалки составляет около 1,5 миллиарда рублей.

По словам руководителя департамента Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина, предыдущий проект, согласно которому весь мусор с территории Шуваловской свалки планировалось просто перевезти на полигон ТКО, не прошел государственную экологическую экспертизу. Новый проект предусматривает сепарацию мусора и максимальную утилизацию.

Как уточнили в администрации Нижнего Новгорода, согласно новому проекту, на Шуваловской свалке будет переработано три четверти отходов, и только 25% будет перенесено на лицензированные полигоны.

"Это место не соответствует никаким требованиям к захоронению отходов, оно должно пройти полную рекультивацию и возвращено в хозяйственный оборот. Росприроднадзор со своей стороны возьмет на особый контроль ход реализации проекта и соблюдения технологии", - цитирует пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО слова Радионовой.