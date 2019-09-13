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РИА Новости

Росприроднадзор разберется с "закрытой" свалкой в Нижнем Новгороде

11:04 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЧайка, пролетающая над мусорным полигоном
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном
© РИА Новости / Александр Кряжев
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала выяснить истинную ситуацию с Шуваловской свалкой в Нижнем Новгороде, официально закрытой 36 лет назад, на которой она обнаружила свежий мусор.
"Сегодня была на свалке Шуваловский промзоны в Нижнем Новгороде. Официально она закрыта с 1983 года. Свалка должна охраняться, допуск на нее должен быть запрещен. Но есть сомнения, что это условие выполняется. Дала поручение нашему управлению запросить данные мониторинга. По его итогам будем разбираться", - написала Радионова на своей странице в Instagram. В качестве аргумента глава Росприроднадзора разместила фото найденного на свалке билета в кинотеатр, датированного 27 июля 2019 года.
Как сообщает департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, Радионова ознакомилась с экологической ситуацией в Нижегородской области, где предусмотрена ликвидация семи несанкционированных свалок, выявленных до 1 января 2018 года. В их числе одна из наиболее крупных – Шуваловская свалка в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Общая площадь рекультивации в Шуваловской промзоне составляет 17,95 гектара. В 2020 году на мероприятия по ее ликвидации запланировано 229,9 миллиона рублей из федерального бюджета, еще около 80 миллионов рублей на эти цели будет направлено из областного бюджета. В целом, по предварительным расчетам администрации Нижнего Новгорода, необходимый объем финансирования работ по ликвидации данной свалки составляет около 1,5 миллиарда рублей.
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По словам руководителя департамента Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина, предыдущий проект, согласно которому весь мусор с территории Шуваловской свалки планировалось просто перевезти на полигон ТКО, не прошел государственную экологическую экспертизу. Новый проект предусматривает сепарацию мусора и максимальную утилизацию.
Как уточнили в администрации Нижнего Новгорода, согласно новому проекту, на Шуваловской свалке будет переработано три четверти отходов, и только 25% будет перенесено на лицензированные полигоны.
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"Это место не соответствует никаким требованиям к захоронению отходов, оно должно пройти полную рекультивацию и возвращено в хозяйственный оборот. Росприроднадзор со своей стороны возьмет на особый контроль ход реализации проекта и соблюдения технологии", - цитирует пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО слова Радионовой.
В сообщении подчеркивается, что муниципальным властям руководителем Росприроднадзора "даны рекомендации усилить контроль за территорией свалки и не допускать новых случаев завоза отходов и возгорания мусора".
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Светлана РадионоваРосприроднадзорНижний НовгородЛенинский районНижегородская областьОбщество
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