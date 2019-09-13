Патрушев предупредил о риске распространения сибирской язвы на юге России

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Плохое состояние могильников сельскохозяйственных животных на юге России создает риски распространения сибирской язвы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе. Одной из тем совещания был вопрос предупреждения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
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"Угрозу возникновения инфекционных заболеваний представляют 247 зарегистрированных в округе сибиреязвенных скотомогильников, из которых только менее половины отвечают ветеринарно-санитарным требованиям", - сказал Патрушев.