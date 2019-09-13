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РИА Новости
Школа волонтера

Названы победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры

11:01 13.09.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровНазваны победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры
Названы победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере культуры наградили 11 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).
Конкурс проходил по четырем номинациям: "Социокультурные и творческие проекты"; "Волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры"; "Проекты в сфере сохранения культурного наследия"; "Проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах".
"Этот конкурс призван в первую очередь поднять и сделать публичными те инициативы, которые есть, сделать их известными", – сказала заместитель директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" (Роскультпроект) Елена Царева.
Было заявлено 383 проекта из 76 субъектов РФ. В финал вышли 12 инициатив – из Санкт-Петербурга, Костромы, Севастополя, Карелии, Бурятии, Башкирии, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей.
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Лучшие из них вместе с проектами участников конкурса "Доброволец России" в номинации "Вдохновленные искусством" 2018–2019 годов войдут в программу акселерации и станут флагманскими проектами общественного движения "Волонтеры культуры".
"Мы возьмем на сопровождение все проекты, прошедшие в финал, и окажем им необходимую поддержку", – отметил Артем Метелев, председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ.
Всероссийский конкурс лучших волонтерских проектов в сфере культуры проводится в рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") национального проекта "Культура".
Конкурс проводился при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
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