Названы победители конкурса волонтерских проектов в сфере культуры

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере культуры наградили 11 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

Конкурс проходил по четырем номинациям: "Социокультурные и творческие проекты"; "Волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры"; "Проекты в сфере сохранения культурного наследия"; "Проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах".

"Этот конкурс призван в первую очередь поднять и сделать публичными те инициативы, которые есть, сделать их известными", – сказала заместитель директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" (Роскультпроект) Елена Царева.

Было заявлено 383 проекта из 76 субъектов РФ. В финал вышли 12 инициатив – из Санкт-Петербурга, Костромы, Севастополя, Карелии, Бурятии, Башкирии, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей.

Лучшие из них вместе с проектами участников конкурса "Доброволец России" в номинации "Вдохновленные искусством" 2018–2019 годов войдут в программу акселерации и станут флагманскими проектами общественного движения "Волонтеры культуры".

"Мы возьмем на сопровождение все проекты, прошедшие в финал, и окажем им необходимую поддержку", – отметил Артем Метелев, председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ.

Всероссийский конкурс лучших волонтерских проектов в сфере культуры проводится в рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") национального проекта "Культура".