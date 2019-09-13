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РИА Новости

Патрушев назвал причину роста числа аварий в нефтегазовой сфере

11:00 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте числа техногенных аварий на юге России, причиной чему послужила изношенность нефтепроводов.
Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
"Негативная ситуация складывается в нефтегазовой сфере, где наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов", - констатировал Патрушев.
Он привел пример Волгоградской области, где "85% трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад".
"В республике Калмыкия ввиду отсутствия технического обслуживания и ветхом состоянии находятся участки газопроводов, принадлежащих ОАО "РИТЭК" и ООО "КомсомольскНефть", - добавил Патрушев.
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Николай ПатрушевРоссияПроисшествия
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