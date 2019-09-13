Патрушев назвал причину роста числа аварий в нефтегазовой сфере

ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте числа техногенных аварий на юге России, причиной чему послужила изношенность нефтепроводов.

Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.

"Негативная ситуация складывается в нефтегазовой сфере, где наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов", - констатировал Патрушев.

Он привел пример Волгоградской области, где "85% трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад".