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РИА Новости

В Госдуму могут внести новые поправки к закону о госзакупках

11:00 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новый пакет поправок к 44 федеральному закону "О контрактной системе" может быть внесен в Госдуму в ноябре, сообщил РИА Новости депутат нижней палаты, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта.
Он напомнил, что "первый шаг" по совершенствованию закупочного законодательства был сделан в марте. В Государственной думе была создана специальная рабочая группа по совершенствованию закупочного законодательства, ее председателем стал первый вице-спикер Александр Жуков. По словам Гетты, к этой работе были привлечены все стороны – от регуляторов до экспертов-закупщиков. Первый этап завершился принятием в конце апреля 128 поправок к закону о госзакупках, основная часть которых вступила в силу с 1 июля.
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"Но уже 22 июля мы наметили планы на дальнейшую работу: к тому моменту у нас в проработке уже было порядка 200 новых предложений. Второй пакет поправок, второй шаг мы намерены сделать в ноябре. Далее, мы собираемся уже, возможно, в этом месяце собраться и посмотреть, что будет телом закона по изменению 44-го, а что потом мы в качестве поправок будем докручивать", - сказал Гетта в интервью РИА Новости.
Он рассказал, что в числе новых поправок будет, в частности, предложение внедрить единые типовые формы документов, а также электронный документооборот при исполнении контрактов. Будет предложено сократить количество открытых конкурентных способов закупок (с 11 до 3 — конкурс, аукцион, запрос котировок) и оптимизировать порядок их проведения за счет сокращения сроков и исключения избыточных этапов. Еще одно предложение – предусмотреть подачу жалоб в ФАС и официальное уведомление о ходе рассмотрения жалобы в электронной форме посредством единой информационной системы.
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По словам Гетты, также прорабатывается вопрос использования механизма медиации – то есть быстрого решения вопроса между сторонами без доведения их до суда и, как следствие, без затягивания сроков исполнения контракта. Кроме того, планируется работать над инициативой активистов проекта ОНФ "За честные закупки" о независимой экспертизе принимаемых работ, товаров и услуг.
Депутат уточнил, что рабочая группа надеется на принятие закона в трех чтениях в текущем году, чтобы поправки вступили в силу уже с 1 января.
"Ну и собственно, эта работа не останавливается, она будет продолжаться, пока мы окончательно не поправим закон, чтобы он отвечал принципам конкуренции и борьбы с коррупцией, ну и был прост в применении, и в короткие сроки эти конкурсы проводились", - заключил Гетта.
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