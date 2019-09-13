Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты

"Вчера был сделан первый шаг, на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал и мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он был поддержан",- сказала Скворцова во время прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".