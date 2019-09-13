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РИА Новости

Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты

10:57 13.09.2019 (обновлено: 11:49 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Вчера был сделан первый шаг, на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал и мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он был поддержан",- сказала Скворцова во время прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Сейчас акцизы распространяются только на никотиносодержащие жидкости, а не на сами устройства, уточнили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
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Вероника СкворцоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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