Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Вчера был сделан первый шаг, на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал и мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он был поддержан",- сказала Скворцова во время прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Сейчас акцизы распространяются только на никотиносодержащие жидкости, а не на сами устройства, уточнили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.