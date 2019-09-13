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РИА Новости

ФНС опровергла сообщения СМИ о блокировке счетов ИП Киркорова

10:52 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла появившуюся в СМИ информацию о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова.
"Информация, распространенная в СМИ, о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф. Б. не соответствует действительности. Задолженность у ИП Киркоров Ф. Б. отсутствует", - заявили РИА Новости в пресс-службе ФНС России.
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Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что ФНС заблокировала счета Киркорова в двух банках. Позднее директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал "очередным бредом" появившуюся информацию о том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста.
В свою очередь в ФНС пояснили, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках.
"Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты и т.п., а также не препятствует зачислению денежных средств", - отметили в ФНС.
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Федеральная налоговая служба РФФилипп КиркоровМоскваРоссияОбщество
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