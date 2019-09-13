ФНС опровергла сообщения СМИ о блокировке счетов ИП Киркорова

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла появившуюся в СМИ информацию о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова.

"Информация, распространенная в СМИ, о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф. Б. не соответствует действительности. Задолженность у ИП Киркоров Ф. Б. отсутствует", - заявили РИА Новости в пресс-службе ФНС России.

Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что ФНС заблокировала счета Киркорова в двух банках. Позднее директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал "очередным бредом" появившуюся информацию о том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста.

В свою очередь в ФНС пояснили, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках.