Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в местном театре драмы имени Л.Н. Толстого.

На состоявшихся 8 сентября выборах победил Артамонов, который был врио губернатора, с 67,29% голосов избирателей. Явка на выборах составила 47,1%. Избирательная комиссия региона объявила выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными, а в среду постановила зарегистрировать Артамонова в новой должности.

На церемонии инаугурации в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого перед присягой председатель избиркома Юрий Алтухов вручил Артамонову удостоверение главы администрации области.

"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.

Артамонов был назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября прошлого года. Ему 52 года, он родился в городе Буденновске Ставропольского края, окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). В 1992 году начал работу в Сбербанке России, в июне 2013 года назначен вице-президентом Сбербанка России - председателем Среднерусского банка.