Зеленский заявил, что готов меняться и признавать свои ошибки

"Я говорил, что хочу стать президентом, но остаться человеком. Мне кажется, что именно в это поверили люди, они хотят от президента, чтобы он был на их уровне. И не важно, у меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не бронзовею", - сказал Зеленский на форуме YES, трансляцию вели украинские телеканалы.