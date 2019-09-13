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РИА Новости

Зеленский заявил, что готов меняться и признавать свои ошибки

10:50 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов меняться, чтобы страна была успешной, и признавать свои ошибки.
"Я говорил, что хочу стать президентом, но остаться человеком. Мне кажется, что именно в это поверили люди, они хотят от президента, чтобы он был на их уровне. И не важно, у меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не бронзовею", - сказал Зеленский на форуме YES, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он также отметил, что всегда выполняет свои обещания и поэтому "мало обещает".
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