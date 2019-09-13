Появилось видео со съемок "Хищных птиц" с Марго Робби в образе Харли Квинн

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Сети появилось видео со съемок "Хищных птиц", где актриса Марго Робби в образе Харли Квинн исполнила трюк с автомобилем, сообщает Daily Mail.
Австралийскую актрису заметили во время работы над фильмом в Лос-Анджелесе в четверг. Робби снималась в сцене погони с винтажным автомобилем.
Это уже второй раз, когда папарацци удается ее заснять во время трюковых эпизодов. Ранее, она выполняла трюк на роликах.
Все экстремальные эпизоды Марго Робби отрабатывала со страховкой.
"Хищные птицы" выйдут в кинотеатрах 7 февраля 2020 года.
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