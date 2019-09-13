Патрушев назвал последствия обмеления Волго-Ахтубинской поймы катастрофой

ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал экологической катастрофой гибель большого числа животных в результате обмеления водоемов Волго-Ахтубинской поймы, произошедшего в нынешнем году.

Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.

"В округе имеются случаи несвоевременного проведения дноуглубительных работ и расчистки русел рек. Это является дополнительным фактором возникновения чрезвычайных ситуаций", - сказал Патрушев.

"В этом году из-за малого сброса воды на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" высохли реки и озера, что привело к экологической катастрофе, в результате которой погибло значительное число представителей животного мира", - добавил он.