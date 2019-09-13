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РИА Новости

Патрушев назвал последствия обмеления Волго-Ахтубинской поймы катастрофой

10:44 13.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВолго-Ахтубинская пойма
Волго-Ахтубинская пойма
© РИА Новости / Кирилл Брага
Волго-Ахтубинская пойма. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал экологической катастрофой гибель большого числа животных в результате обмеления водоемов Волго-Ахтубинской поймы, произошедшего в нынешнем году.
Патрушев выступил в пятницу в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, одной из обсуждаемых тем стало предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
Волго-Ахтубинская пойма
12 августа, 15:59Волгоградская область
Гидросооружения для Волго-Ахтубинской поймы начнут строить в 2021 году
"В округе имеются случаи несвоевременного проведения дноуглубительных работ и расчистки русел рек. Это является дополнительным фактором возникновения чрезвычайных ситуаций", - сказал Патрушев.
"В этом году из-за малого сброса воды на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" высохли реки и озера, что привело к экологической катастрофе, в результате которой погибло значительное число представителей животного мира", - добавил он.
В августе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. По информации региональных властей, строительство гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения этого участка между Волгой и её левым рукавом Ахтубой должно начаться в 2021 году.
В Волгоградской области расчищен еще один водоем в Волго-Ахтубинской пойме
30 апреля, 14:36РИА Новости
В Волгоградской области расчищен еще один водоем в Волго-Ахтубинской пойме
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Волгоградская областьНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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