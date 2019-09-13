Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

"Тяни-толкай". Политолог о ситуации вокруг вызова Порошенко в прокуратуру Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины, заявили в ведомстве. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение о том, как может развиваться ситуация.