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РИА Новости

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

10:44 13.09.2019 (обновлено: 10:46 13.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее он проигнорировал несколько повесток на допросы в Госбюро.
"Пришел", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом никаких деталей, в том числе по какому делу будет допрос, не сообщили.
Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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