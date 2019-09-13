Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее он проигнорировал несколько повесток на допросы в Госбюро.
"Пришел", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом никаких деталей, в том числе по какому делу будет допрос, не сообщили.
Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
7 мая, 18:20Радио"Тяни-толкай". Политолог о ситуации вокруг вызова Порошенко в прокуратуру Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины, заявили в ведомстве. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение о том, как может развиваться ситуация.