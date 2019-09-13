Зеленский заявил, что только дипломатия может вернуть мир в Донбасс

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Я неоднократно говорил, единственный путь к этому – это дипломатия. И мощное и действенное оружие – это именно санкции", - заявил Зеленский в пятницу в ходе ежегодного форума YES.

Он считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе, но иногда международные партнеры говорят о возможности их снятия. По его словам, санкции – это своего рода налоги на мир. "Если угодно – это налог для мира. И пока он не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", - добавил президент.