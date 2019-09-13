Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T10:38Z
https://ria.ru/20190913/1558642841.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/86/1558048617_0:0:1732:975_1036x0_80_0_0_03a4ffe90581baf9ac5384d49aedfd08.jpg
РИА Новости

Зеленский заявил, что только дипломатия может вернуть мир в Донбасс

10:38 13.09.2019
11855
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.
"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Я неоднократно говорил, единственный путь к этому – это дипломатия. И мощное и действенное оружие – это именно санкции", - заявил Зеленский в пятницу в ходе ежегодного форума YES.
Он считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе, но иногда международные партнеры говорят о возможности их снятия. По его словам, санкции – это своего рода налоги на мир. "Если угодно – это налог для мира. И пока он не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", - добавил президент.
Осколки снарядов
12 сентября, 11:09РИА Новости
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
2376411772
Обсудить 39
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
Нет, не так. Санкции - это шантаж, давление, "выкручивание рук", т.е агрессивная экономическая война. И ещё. А Донбасс захочет вернуться?
13 сентября, 10:51
lyuda.terenteva.55
55010818
Зе ничего не перепутал? Укры вы кого выбрали себе в президенты? Человека который путает понятия "дипломатия" и "экономическое давление"?
13 сентября, 11:18
Леонид 1955
52130004
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии
Лента
новостей
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Котовский Григорий Иванович
Стрижка "под Котовского"
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния