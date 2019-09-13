Необходимый больным детям "Фризиум" экстренно зарегистрируют в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований", — уточнила она в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Фризиум" — психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. Препарат не зарегистрирован в России, его ввоз ограничен и требует оформления множества документов, при этом аналогов на отечественном рынке нет. По приблизительным оценкам Минздрава, "Фризиум" нужен примерно трем тысячам детей в стране.

Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала "Фризиум" для своего ребенка за границей. Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Свою обеспокоенность выразили и в Кремле, дело закрыли.

Эта и другие истории вызвали широкий резонанс, тема приобрела статус приоритетной. В начале сентября правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.

В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.