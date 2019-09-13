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РИА Новости

Необходимый больным детям "Фризиум" экстренно зарегистрируют в России

10:38 13.09.2019 (обновлено: 11:45 13.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований", — уточнила она в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Фризиум" — психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. Препарат не зарегистрирован в России, его ввоз ограничен и требует оформления множества документов, при этом аналогов на отечественном рынке нет. По приблизительным оценкам Минздрава, "Фризиум" нужен примерно трем тысячам детей в стране.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала "Фризиум" для своего ребенка за границей. Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Свою обеспокоенность выразили и в Кремле, дело закрыли.
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Эта и другие истории вызвали широкий резонанс, тема приобрела статус приоритетной. В начале сентября правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.
В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Параллельно решается задача до 2023 года наладить отечественное производство этих препаратов.
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РоссияОбществоSanofiМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваЭкономика
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