Фура, которая снесла пешеходный мост в Подмосковье, везла негабаритный груз

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузовик, который снес надземный пешеходный переход на трассе А-107 (Московское малое кольцо) в городском округе Наро-Фоминск в Московской области, перевозил две негабаритные металлические емкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее ГУМВД региона сообщало, что в 01.40 фура врезалась в надземный пешеходный переход на третьем километре трассы А-107. Пострадавших нет. Грузовик зацепил конструкцию, и та упала. Трасса была перекрыта в обе стороны.
"В деревне Селятино грузовой автомобиль с негабаритным грузом опрокинул пешеходный мост через трассу А-107", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в кузове фуры находились две пустые металлические емкости.