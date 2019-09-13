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РИА Новости

ОНФ предложил Минздраву вариант определения цен при закупках лекарств

10:32 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Минздраву РФ использовать механизм адаптивных цен при закупках лекарств, чтобы сохранять конкуренцию и выравнивать цены в регионах, этот механизм поможет прекратить участившиеся срывы закупок медикаментов, заявил РИА Новости координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.
По оценкам экспертов ОНФ, за первое полугодие 2019 года более 45 тысяч закупок лекарств в стране остались без участников торгов. Одна из причин - несовершенство механизма определения начальных цен на закупки. Так, согласно приказу Минздрава №871н, с 1 января 2019 года в РФ введена система референтных цен. Такая система не позволяет заказчикам самостоятельно определять цену на товар, но обязывает руководствоваться единым порядком обоснования цен в соответствии с приказом.
В ОНФ считают, что применение референтных цен должно быть приостановлено, поскольку приводит к сбоям в жизненно важной сфере - в закупках лекарств. Стартовые цены контрактов становятся невыгодными для поставщиков, и они отказываются поставлять медикаменты.
"Впервые эксперты Народного фронта предложили Минздраву свой вариант системы определения цен. Его ключевое отличие - в переходе к адаптивным ценам, которые оставляют место для конкуренции, но при этом решают проблемы выравнивания цен на лекарства в регионах и противодействия завышениям. Адаптивные цены — это чуть шире, чем когда заказчик изучает через направление запроса, предложения, цены. Мы разослали проект изменения в приказ (приказ Минздрава №871н - ред.) как в редакции Минздрава, так и в собственной редакции в регионы, где больше всего не состоялось торгов", - рассказал Гетта в интервью РИА Новости, уточнив, что в Саратовской, Псковской и Орловской областях, а также Дагестане не состоялась почти половина закупок лекарств в связи с неявкой участников.
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Гетта напомнил, что 2 сентября Минздрав разместил уведомление о начале разработки изменений в приказ. По его мнению, министерство должно решить вопрос о том, стоит ли полностью отказаться от референтных цен. Он рассказал, что в ближайшее время общественники обсудят с представителями Минздрава пути решения проблемы.
"Мы будем следить за каждым регионом. Если будут коррупционные какие-то вещи, завышенные цены, то вместе с правоохранительными органами будем задавать вопросы", - добавил он.
Гетта напомнил, что 1 июля, в рамках работы над оптимизацией закона о госзакупках, в силу вступила поправка о повышении планки быстрых закупок лекарств на одного пациента с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
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