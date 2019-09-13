Собчак опубликовала фото в свадебном платье

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
На кадре Собчак стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.
"Мне кажется, я готова к главному Дню!" — отметила телеведущая в подписи к фото.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".
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