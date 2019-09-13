Собчак опубликовала фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией "Человек года" по версии журнала GQ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

На кадре Собчак стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!" — отметила телеведущая в подписи к фото.