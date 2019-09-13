В Узбекистане пресекли попытку вывезти древние монеты и артефакты

ТАШКЕНТ, 13 сен — РИА Новости. Таможенники Сурхандарьинской области Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза из страны древних монет и артефактов III-II веков до нашей эры, сообщила в пятницу пресс-служба государственного таможенного комитета республики.
"Сотрудниками таможни пограничного комплекса "Айритом" при осуществлении таможенного контроля ручной клади физических лиц, пересекающих таможенную границу Узбекистана с Афганистаном, у иностранного гражданина были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 244 единицы древних монет и две бронзовые статуэтки", - сказал собеседник агентства.
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Экспертная оценка показала, что монеты относятся к периоду Кушанского царства, существовавшего на территории Узбекистана в III-II веках до нашей эры. Стоимость монет оценена в 52 миллиона сумов (5,5 тысячи долларов).
Изъятая культурная ценность будет передана на хранение в Термезский государственный археологический музей, добавили в ведомстве.
В соответствии с законодательством Узбекистана, из республики запрещен вывоз культурных и антикварных изделий, внесенных государством в охранные списки, а также созданных 50 и более лет назад.