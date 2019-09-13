В Лондоне два активиста пытались нарушить работу аэропорта Хитроу

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Двух человек задержали на территории лондонского аэропорта Хитроу за попытку нарушить его работу, сообщает полиция Лондона.

"Два человека были задержаны по подозрению в участии в предварительном сговоре с целью нарушения… операций в аэропорту Хитроу", - говорится в заявлении полиции.

По информации издания Independent , задержанные мужчины пытались помешать работе воздушной гавани с помощью беспилотника. Целью активистов, принадлежащих к объединению Heathrow Pause, является борьба с климатическими изменениями. Они пытались обратить внимание общественности на "серьезный риск, который представляет расширение аэропорта, во времена чрезвычайной климатической и экологической ситуации".

Пятерых членов объединения задержали еще в четверг, они протестуют против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу. Несмотря на действия активистов, аэропорт не прерывал работу.

В августе дрон пролетел в опасной близости с пассажирским самолетом в лондонским аэропорту Гатвик. За первые 11 месяцев 2018 года в Великобритании было зафиксировано 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами.