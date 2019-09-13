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РИА Новости

В Лондоне два активиста пытались нарушить работу аэропорта Хитроу

10:29 13.09.2019 (обновлено: 10:30 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Двух человек задержали на территории лондонского аэропорта Хитроу за попытку нарушить его работу, сообщает полиция Лондона.
"Два человека были задержаны по подозрению в участии в предварительном сговоре с целью нарушения… операций в аэропорту Хитроу", - говорится в заявлении полиции.
По информации издания Independent, задержанные мужчины пытались помешать работе воздушной гавани с помощью беспилотника. Целью активистов, принадлежащих к объединению Heathrow Pause, является борьба с климатическими изменениями. Они пытались обратить внимание общественности на "серьезный риск, который представляет расширение аэропорта, во времена чрезвычайной климатической и экологической ситуации".
Пятерых членов объединения задержали еще в четверг, они протестуют против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу. Несмотря на действия активистов, аэропорт не прерывал работу.
В августе дрон пролетел в опасной близости с пассажирским самолетом в лондонским аэропорту Гатвик. За первые 11 месяцев 2018 года в Великобритании было зафиксировано 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами.
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По данным газеты Times, в аэропортах Гатвик и Хитроу установили системы для обнаружения дронов. Согласно планам властей, с ноября 2019 года операторы дронов должны будут регистрировать летательные аппараты в обязательном порядке.
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аэропорт ХитроуЛондонВ мире
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