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РИА Новости

В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

10:26 13.09.2019 (обновлено: 13:15 13.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что работа по теме освобождения Россией и Украиной задержанных и осужденных продолжается.
"Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап", — поделился украинский лидер на форуме YES, который транслировал телеканал "112. Украина".
По его словам, переговоры об этом будут идти как в Минске на заседании контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".
Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны пытаются договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.
Седьмого сентября Россия и Украина одновременно освободили по 35 человек. Среди выпущенных с российской стороны были Олег Сенцов, нарушившие российскую границу 24 украинских военных и другие; с украинской — руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:23РИА Новости
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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