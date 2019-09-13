В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что работа по теме освобождения Россией и Украиной задержанных и осужденных продолжается.

"Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап", — поделился украинский лидер на форуме YES, который транслировал телеканал "112. Украина"

По его словам, переговоры об этом будут идти как в Минске на заседании контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".

Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны пытаются договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.