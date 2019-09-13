Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

"Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет именно с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу об этом говорить, еще рано… Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", - заявил Зеленский в ходе ежегодном форуме YES.

Президент добавил, что проводит встречи в разных форматах, в которых обсуждается, в том числе модель по "возвращению" Крыма.