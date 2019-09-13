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РИА Новости

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

10:23 13.09.2019 (обновлено: 10:38 13.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
"Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет именно с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу об этом говорить, еще рано… Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", - заявил Зеленский в ходе ежегодном форуме YES.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
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Президент добавил, что проводит встречи в разных форматах, в которых обсуждается, в том числе модель по "возвращению" Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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30 августа, 14:45РИА Новости
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Владимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну-ну. Как в той русской пословице - "Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко".
13 сентября, 10:40
lyuda.terenteva.55
2410004
Это обязательная часть любоговыступления украинского политика. по факту никто даже не думает об этом. Единственный их шанс это стать как польша которая уже живёт лучше чем Россия и поддерживать размножение крымских татар, а потом и референдут очередной мутить, но на это уйдут десятилетия.
13 сентября, 11:00
ИРИван Русский
5200013
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