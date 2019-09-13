В Свердловской области мужчина случайно застрелил знакомого на охоте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Следствие подозревает жителя Свердловской области в том, что он случайно застрелил знакомого на охоте, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тугулымского района 1970 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, инцидент произошел в тот момент, когда четверо мужчин, в том числе подозреваемый и потерпевший 1965 года рождения, находились в лесу вблизи поселка Ертарский, где намеревались поохотиться на рябчиков. Подозреваемый, разряжая гладкоствольное охотничье ружье, направил его стволом в сторону находившегося впереди него мужчины, считает следствие. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевший получил огнестрельное ранение в спину с повреждением внутренних органов, полагают следователи.