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РИА Новости

В Чудово для пассажиров "Сапсана" запустят автобус в Новгород

10:21 13.09.2019 (обновлено: 12:04 13.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкНовый состав поезда "Сапсан" в моторвагонном депо "Металлострой"
Новый состав поезда Сапсан в моторвагонном депо Металлострой
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Новый состав поезда "Сапсан" в моторвагонном депо "Металлострой". Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Власти Новгородской области до конца 2019 года планируют открыть новый автобусный маршрут для тех пассажиров "Сапсана" из Москвы, которые в Чудово не успевают пересесть на "Ласточку" или другие пригородные поезда, чтобы добраться до Новгорода, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Андрей Никитин.
"Приехав на "Сапсане" в Чудово, в каких-то случаях удается сразу пересесть на другие пригородные поезда и добраться до Новгорода через 50 минут, а в каких-то случаях нужно воспользоваться услугами автобусного сообщения или вызывать такси. Поэтому мы, скорее всего, до конца года откроем специальный автобусный маршрут от остановки "Сапсана" на те временные интервалы, когда нет "Ласточки". Тогда у людей появится возможность ездить с меньшими затратами и большей безопасностью", - сказал он.
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Никитин пояснил, что сейчас "Ласточки", в основном синхронизированы под пассажиров из Новгорода, которые пересаживаются на "Сапсаны" в Москву.
"Получается, что из Новгорода в столицу уехать проще, чем добраться из Москвы в областной центр, хотя по пассажиропотоку "Ласточек" сейчас достаточно. Подстроить их все под "Сапсаны" не всегда возможно из-за особенностей железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.
Губернатор добавил также, что скоростная платная трасса М-11 позволяет добраться от Москвы до Новгорода на автомобиле за 4,5 часа. Внутри региона также удобно пользоваться автомобильным транспортом для проезда к основным достопримечательностям, подъезды к которым приведены в порядок, отметил Никитин.
Читайте полный текст интервью с Андреем Никитиным >>
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МоскваВеликий НовгородНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
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