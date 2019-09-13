В Чудово для пассажиров "Сапсана" запустят автобус в Новгород

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Власти Новгородской области до конца 2019 года планируют открыть новый автобусный маршрут для тех пассажиров "Сапсана" из Москвы, которые в Чудово не успевают пересесть на "Ласточку" или другие пригородные поезда, чтобы добраться до Новгорода, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Андрей Никитин.

"Приехав на "Сапсане" в Чудово, в каких-то случаях удается сразу пересесть на другие пригородные поезда и добраться до Новгорода через 50 минут, а в каких-то случаях нужно воспользоваться услугами автобусного сообщения или вызывать такси. Поэтому мы, скорее всего, до конца года откроем специальный автобусный маршрут от остановки "Сапсана" на те временные интервалы, когда нет "Ласточки". Тогда у людей появится возможность ездить с меньшими затратами и большей безопасностью", - сказал он.

Никитин пояснил, что сейчас "Ласточки", в основном синхронизированы под пассажиров из Новгорода, которые пересаживаются на "Сапсаны" в Москву.

"Получается, что из Новгорода в столицу уехать проще, чем добраться из Москвы в областной центр, хотя по пассажиропотоку "Ласточек" сейчас достаточно. Подстроить их все под "Сапсаны" не всегда возможно из-за особенностей железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.