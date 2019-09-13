Число погибших при взрыве на юго-востоке Турции возросло до семи человек

АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва при срабатывании самодельного взрывного устройства на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции возросло до семи, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 13 раненых в результате взрыва. В провинции Диярбакыр действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

"Семь наших граждан погибли при подрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге членами террористической организации, 10 ранены, двое из них находятся в тяжелом состояния", - сказал Сойлу журналистам.

По его словам, пострадали местные рабочие, которых перевозил микроавтобус.

Как сообщила администрация президента Турции Тайипа Эрдогана, он позвонил родственникам погибших и выразил соболезнования. Сообщается также, что он взял расследование под личный контроль, заявив, что правоохранительные органы приложат все усилия к розыску организаторов и исполнителей теракта.