Число погибших при взрыве на юго-востоке Турции возросло до семи человек

АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва при срабатывании самодельного взрывного устройства на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции возросло до семи, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 13 раненых в результате взрыва. В провинции Диярбакыр действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Семь наших граждан погибли при подрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге членами террористической организации, 10 ранены, двое из них находятся в тяжелом состояния", - сказал Сойлу журналистам.
По его словам, пострадали местные рабочие, которых перевозил микроавтобус.
Как сообщила администрация президента Турции Тайипа Эрдогана, он позвонил родственникам погибших и выразил соболезнования. Сообщается также, что он взял расследование под личный контроль, заявив, что правоохранительные органы приложат все усилия к розыску организаторов и исполнителей теракта.
По сообщению агентства Anadolu, по подозрению в причастности к взрыву задержаны два человека - глава отделения прокурдской Партии демократии народов в Кулпе и сотрудник мэрии города, также член этой партии.
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