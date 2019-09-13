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РИА Новости

Депутат призвал проводить цифровизацию в госзакупках аккуратнее

10:19 13.09.2019
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© РИА НовостиСайт госзакупок
Сайт госзакупок
© РИА Новости
Сайт госзакупок. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Перевод процедур закупок на "цифровые рельсы" неминуем, но его надо проводить осторожно, с привлечением экспертов и общественников, избегая при этом перегибов, считает координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.
В июне замминистра финансов РФ Алексей Лавров заявлял, что основная часть госзакупок будет проходить через электронные магазины.
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"Курс на цифровизацию экономики, в том числе в области и госзакупок, абсолютно правильный, но эта работа должна вестись аккуратно, грамотно, с привлечением соответствующих экспертных и общественных организаций, в том числе ОНФ. Мы стараемся обсуждать с Минфином, с разными союзами, "Опорой России", со стороны малого бизнеса", - сказал Гетта в интервью РИА Новости.
Депутат напомнил, что первые шаги по цифровизации в госзакупках были "не очень удачными". Так, по распоряжению правительства РФ с 1 ноября 2018 года все федеральные заказчики должны были начать проводить закупки малых объемов на площадке единого агрегатора торговли "Березка". Активисты ОНФ проанализировали, как работает этот агрегатор. Претензий, по словам Гетты, была масса: начиная от терминологических и процедурных несоответствий ее регламента закону о госзакупках и заканчивая установкой обязательного комиссионного сбора и обеспечительного депозита. То есть малому бизнесу пришлось бы тратить большие деньги, отметил собеседник агентства.
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"По факту мы столкнулись с ситуацией, когда агрегатор, вроде бы созданный для поддержки и упрощения доступа малого и среднего бизнеса к госзакупкам, напротив, не соответствовал и даже противоречил этой задаче", - сказал Гетта, уточнив, что благодаря вниманию активистов ОНФ полноценный запуск агрегатора был перенесен на март этого года.
Этот пример, по его словам, показывает, что шаги в направлении цифровизации должны вестись осторожно, чтобы не допустить подобных перегибов. Депутат добавил, что на сегодняшний день все закупки уже переведены в электронную форму. Основной вопрос теперь касается упрощения и дальнейшей цифровизации всех закупочных процедур.
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