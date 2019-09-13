В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 494 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 486 человек (женщин – 146, детей – 248), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 008 человек (женщин – 302, детей – 514)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились три сирийца.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 397,9 тысячи беженцев: более 125 тысяч из Ливана и более 272 тысяч из Иордании.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Маррет-Умм-Хауш (провинция Алеппо): нуждающимся жителям Сирии выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 25 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.