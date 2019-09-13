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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:08 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 37 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Латакия – 11, Идлиб – 10, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – девять, Алеппо – два, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маррет-Ум-Хауш провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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