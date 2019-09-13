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РИА Новости

Актер Лука Маринелли: мне всегда хотелось спасти Мартина Идена

12:00 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Лука Маринелли
Актер Лука Маринелли
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Громкой премьерой на Венецианском кинофестивале, который завершился 7 сентября, стала экранизация романа "Мартин Иден" итальянского режиссера Пьетро Марчелло. Оригинальную историю он переносит в Неаполь без определенного времени, а главную роль отдает молодому актеру Луке Маринелли. Международное жюри смотра оценило его интерпретацию классического образа и присудило артисту "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль. В интервью РИА Новости Маринелли рассказал, как сила мысли помогла ему попасть на съемки к Марчелло, с какими эмоциями он впервые прочитал книгу и почему в финале очень хотел спасти своего героя. Беседовала Валерия Высокосова.
— Вы весьма успешный актер в Италии, недавно снялись в популярном сериале "Траст" про похищения внука миллиардера Пола Гетти. Как вы попали на съемки к Пьетро Марчелло?
— Я не считаю себя успешным актером. Я просто актер, иногда успешный, иногда нет. Но моя профессия дает возможность встречать разных людей, работать с разными режиссерами. Мне действительно повезло встретить Пьетро. Когда я впервые посмотрел его фильм "Прекрасная и потерянная" (фильм 2015 года – ред.), я рыдал. После этого я несколько месяцев мысленно взывал к нему: "Пожалуйста, пожалуйста, позвони мне!" Я верю в силу мысли – и через некоторое время мы действительно познакомились.
— Когда вы впервые прочитали роман "Мартин Иден"? Какое впечатление он произвел на вас?
— Я прочитал книгу специально к съемкам. У меня не было слов – я могу вам показать, как я отреагировал (громко выдыхает в удивлении – ред.). Мартин Иден во многом похож на Джека Лондона, мне кажется, он воплощает темную сторону личности писателя. Я чувствовал, что автор, создавая этот образ, критиковал самого себя, говорил себе: "Я Джек Лондон, но я могу стать и Мартином Иденом, поэтому мне лучше написать об этом книгу, а не ждать, пока это со мной произойдет на самом деле".
Джек Лондон
12 января 2016, 03:38РИА Новости
Биография Джека Лондона12 января 2016 года исполняется 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона.
— В первой части фильма, как и в книге, Мартин Иден – физически сильный человек, это составляет важную часть его образа, а вот с образованием у него дела обстоят плохо. Во второй акцент делается именно на то, что он успешен, образован, но слабеет с психологической точки зрения. Как вам удалось соблюсти баланс? Как вы готовили себя к этим двум этапам?
— Для меня первым большим проектом стал фильм "Одиночество простых чисел" (2010 год, режиссер Саверио Костанцо). Именно тогда я впервые осознал, насколько важным инструментом является для актера тело: для роли мне потребовалось набрать мышечную массу, использовать все свои возможности. В "Мартине Идене" эта часть образа тоже была важна. Перед съемками я много тренировался, поскольку хотел чувствовать физическую силу, которой обладал герой. Мы снимали эту часть летом, потом сделали перерыв и вернулись на площадку уже в начале зимы. Да, во второй части Мартин совсем другой: он очень умен, но не хочет показывать людям свое нутро, он играет с ними, показывает им то, что они хотят увидеть. Я воспринимал это как часть шоу.
— Когда смотришь фильм, очень сложно определить, в каком промежутке времени разворачиваются события. Обсуждали ли с режиссером, как будете играть?
— Мы говорили о том, что действие разворачивается в прошлом веке. Мы начинаем примерно в 1930-1940-е годы, а заканчиваем сорок лет спустя, но в последних эпизодах люди на улицах кричат о том, что приближается война, получается, мы возвращаемся назад. Время делает круг… Пьетро водил меня по улицам Неаполя, знакомил со своими приятелями – многие из них появляются на экране. Например, Пеппе — человек, который продает Мартину книги, это действительно его магазин. Я полностью погрузился в атмосферу, и для меня это было важно.
— Усложняла ли задачу такая временная неопределенность?
— Думаю, мне порой помогает моя глупость. Я просто не замечаю некоторых вещей. Для меня эти скачки во времени были частью процесса.
— Согласны ли вы с решением, которое принимает Мартин Иден в финале (герой решает утопиться – ред.)? Он для вас герой или антигерой?
— Мне всегда хотелось его спасти, сказать ему: возвращайся! Но это не в моей воле. Для меня это очень грустный итог постепенного упадка. Он проходит долгий путь, но после бросает все, в том числе и самого себя. Для меня важнее всего было понять его душу, понять, какие эмоции его терзали. Правильно было бы назвать его антигероем. Но мне кажется, что у него нутро героя. Он скорее eroe negativo (отрицательный герой – ред.), как мы говорим по-итальянски.
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— Мне кажется, что роль Мартина Идена станет для вас новым этапом карьеры (разговор состоялся до того, как Лука Маринелли удостоился "Кубка Вольпи" за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля). Готовы ли вы к большому успеху?
— Конечно, как и все нормальные люди, я мечтаю об успехе, когда принимаю душ, например (смеется). Пока я просто рад, что мы приехали в Венецию и показали свой фильм публике из разных стран. Это прекрасно.
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