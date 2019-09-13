В Новгородской области 159 семей получат финпомощь после подтоплений

"К счастью, подтопления не были столь сильными, чтобы серьезно затронуть жилые дома, так что пострадали в основном огороды и хозяйственные постройки. Средства на их восстановление мы выплатим. На эти цели министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области направит около 2,5 миллиона рублей из расчета выплат по 30 тысяч рублей тем семьям, чье жилье оказалось подтоплено, и по 10 тысяч рублей на восстановление участков или хозблоков. Всего поддержку получат 159 семей", - сообщил Никитин.