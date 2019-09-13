В Новгородской области 159 семей получат финпомощь после подтоплений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Финансовую помощь после августовских подтоплений в Новгородской области получат 159 семей, на эти цели предполагается затратить около 2,5 миллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Андрей Никитин.
В первой декаде августа в результате ливней произошло подтопление территорий Валдайского, Марёвского, Демянского и Окуловского районов Новгородской области. В зоне подтопления оказались 27 домов и 136 приусадебных участков, было размыто 15 участков дорог, разрушено 4 моста. Впоследствии 13 августа список пострадавших от дождей территорий дополнил Холмский район.
"К счастью, подтопления не были столь сильными, чтобы серьезно затронуть жилые дома, так что пострадали в основном огороды и хозяйственные постройки. Средства на их восстановление мы выплатим. На эти цели министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области направит около 2,5 миллиона рублей из расчета выплат по 30 тысяч рублей тем семьям, чье жилье оказалось подтоплено, и по 10 тысяч рублей на восстановление участков или хозблоков. Всего поддержку получат 159 семей", - сообщил Никитин.
По его оценке, после ливней основные сложности в регионе возникли с размытыми поселковыми дорогами, но эту ситуация имеет и положительный аспект. "Теперь мы не просто восстановим движение, но и построим новые современные мосты, а на ремонт дорог будут выделены субсидии из областного бюджета. В результате сообщение между населенными пунктами станет гораздо лучше", - отметил Никитин.