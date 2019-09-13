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РИА Новости

В России изменили порядок выделения инвестиционных квот на рыбу

10:00 13.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в порядок предоставления квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, сообщила пресс-служба Росрыболовства.
"Документ устанавливает срок подачи заявлений об участии в отборе инвестиционных проектов, а также вносит изменения в акты, касающиеся правил расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов в области рыболовства финансовым обеспечением или правами на добычу (вылов) водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
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Согласно постановлению, в текущем году заявления о закреплении и предоставлении квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели будут подаваться в течение пяти месяцев со дня размещения Росрыболовством на своем официальном сайте и на сайте для размещения данных о проведении торгов информации о начале отбора инвестпроектов. При этом такая информация должна размещаться не позднее десяти дней со дня вступления в силу постановления.
"Изменения предусматривают увеличение в два-четыре раза размера долей инвестиционных квот донно-пищевых видов рыб (трески тихоокеанской, камбалы дальневосточной, наваги, макруруса, палтуса, терпуга и кальмара командорского) в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства - среднетоннажных и малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - также отмечается в сообщении.
Кроме того, в соответствии с документом, размер банковской гарантии, необходимой для заключения договора о закреплении и предоставлении инвестквот для строительства среднетоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна увеличивается с 30 миллионов рублей до 50-60 миллионов рублей, малотоннажных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна - с 10 миллионов рублей до 30 миллионов.
В мае были введены инвестквоты на добычу крабов, распределяемые по результатам электронных аукционов. На это будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а квоты будут закрепляться за пользователями на 15 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что распределение на аукционах квот на другие водные биоресурсы не обсуждается. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев вчера на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом заявил, что вопрос изменения порядка закрепления квот на вылов рыбы в РФ не будет рассматриваться в ближайшие три года.
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