Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 90 мин, они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.