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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:56 13.09.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 90 мин, они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 202 единицы", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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