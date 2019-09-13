В ДНР заявили о пострадавшем при обстреле села Яковлевка

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике селе Яковлевка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вчера в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил мирный житель, 1974 года рождения, в населенном пункте Яковлевка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
12 сентября, 12:00РИА НовостиВ ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
По его словам, кроме того, в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая в результате вечернего обстрела повреждено четыре дома.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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