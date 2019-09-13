В ДНР заявили о пострадавшем при обстреле села Яковлевка

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике селе Яковлевка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вчера в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил мирный житель, 1974 года рождения, в населенном пункте Яковлевка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, кроме того, в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая в результате вечернего обстрела повреждено четыре дома.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.