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РИА Новости

В ДНР заявили о пострадавшем при обстреле села Яковлевка

09:55 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике селе Яковлевка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вчера в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил мирный житель, 1974 года рождения, в населенном пункте Яковлевка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Флаги ДНР в Донецке
12 сентября, 12:00РИА Новости
В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
По его словам, кроме того, в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая в результате вечернего обстрела повреждено четыре дома.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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