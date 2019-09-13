В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в пятницу и субботу "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Пожарная опасность. Период предупреждения до 00.00 15 сентября. Четвертый класс", - говорится в сообщении. В области - "местами четвертый класс".
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в пятницу жителей Москвы и Подмосковья ждет переменная облачность, По области местами небольшой кратковременный дождь. Днем температура в Москве будет варьироваться от 23 до 25 градусов тепла, ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду.
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