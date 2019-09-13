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РИА Новости

ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

09:40 13.09.2019 (обновлено: 14:30 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскомнадзор по просьбе ФСБ намерен заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями, сообщил РБК со ссылкой на документы надзорного ведомства.
Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор потребовал предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) у компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющей почтовым сервисом Scryptmail.com.
После получения запроса компании должны предоставить информацию в течение 15 дней. Однако, пишет РБК, оба сервиса до сих пор не включены в реестр.
Как рассказал РИА Новости представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, это нарушение законодательства, поэтому ведомство обратится в суд, который может заблокировать сервисы.
При этом в Heinlein Support GmbH заявили, что не получали официальных запросов, а о происходящем узнали из СМИ. Комментариями SCRYPTmail LLC агентство не располагает.
Опрошенные РБК эксперты считают, что причиной для просьбы ФСБ в отношении Scryptmail и Mailbox.org могли стать ложные сообщения о минировании.
С весны 2018 года Роскомнадзор также начал блокировку Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Между тем у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре ранее отмечали, что стараются повысить эффективность блокировок.
Цифровое телевидение
26 августа, 14:21РИА Новости
Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV
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TelegramРоскомнадзорФСБ РФОбщество
Популярные комментарии
Ст. 23.2 Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения." Это я неверно трактую? Или может это власти ободными путями пытаются подорвать "дух" этого закона? Доступ к тайной переписке должен осуществляться в порядке - подозрение, судебный ордер, поставщик услуг предоставляет переписку. Но наши хотят иметь ключи шифрования, то есть неограниченный доступ.
13 сентября, 12:08
Артур Павлов
11510006
Я за ФСБ.
13 сентября, 09:44
Арсений Понфилекно
67901140
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