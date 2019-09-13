ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскомнадзор по просьбе ФСБ намерен заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями, сообщил Роскомнадзор по просьбе ФСБ намерен заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями, сообщил РБК со ссылкой на документы надзорного ведомства.

Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор потребовал предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) у компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющей почтовым сервисом Scryptmail.com.

После получения запроса компании должны предоставить информацию в течение 15 дней. Однако, пишет РБК, оба сервиса до сих пор не включены в реестр.

Как рассказал РИА Новости представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, это нарушение законодательства, поэтому ведомство обратится в суд, который может заблокировать сервисы.

При этом в Heinlein Support GmbH заявили, что не получали официальных запросов, а о происходящем узнали из СМИ. Комментариями SCRYPTmail LLC агентство не располагает.

Опрошенные РБК эксперты считают, что причиной для просьбы ФСБ в отношении Scryptmail и Mailbox.org могли стать ложные сообщения о минировании.