Экономист рассказал, почему ЕС трудно улучшать отношения с Россией

"Отношения между Европой и России до некоторой степени связаны также с тем, что происходит в США. Потому что отношения Европы и США по-прежнему являются ориентиром для Европы. Очень трудно одному из двоих полностью отойти от союзничества с другим. Мы видим даже по Ирану - сложно, если один нарушает соглашение, другому сохранять его. Я думаю, пробовать иметь более хорошие отношения с Россией - это, конечно, цель, но сложно двигаться в этом направлении, если есть напряжённость между Россией и США", - сказал он.