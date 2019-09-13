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РИА Новости

Экономист рассказал, почему ЕС трудно улучшать отношения с Россией

09:36 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу трудно улучшать отношения с Россией, пока между ней и США существует напряжённость, сказал председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги в интервью РИА Новости.
"Отношения между Европой и России до некоторой степени связаны также с тем, что происходит в США. Потому что отношения Европы и США по-прежнему являются ориентиром для Европы. Очень трудно одному из двоих полностью отойти от союзничества с другим. Мы видим даже по Ирану - сложно, если один нарушает соглашение, другому сохранять его. Я думаю, пробовать иметь более хорошие отношения с Россией - это, конечно, цель, но сложно двигаться в этом направлении, если есть напряжённость между Россией и США", - сказал он.
Шарль Мишель
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Лоренцо Бини-СмагиSociete GeneraleЕвросоюзЕвропаРоссияСШАВ мире
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