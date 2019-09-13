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РИА Новости
Культура

Звезда сериала "Богатые тоже плачут" объявила о завершении карьеры

09:35 13.09.2019 (обновлено: 17:33 13.09.2019)
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкАктриса Вероника Кастро
Актриса Вероника Кастро
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
Актриса Вероника Кастро. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Звезда мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей творческой карьеры.

"Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", — написала 66-летняя актриса в своем инстаграме.

Свое решение Кастро объяснила усталостью от "агрессии и насмешек". "Я устала от всего этого зла и, как уже много лет говорю, хочу покоя", — добавила актриса.
Кастро приняла участие во множестве телевизионных и театральных постановок, мировую известность ей принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
6 сентября, 09:00Культура
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
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КультураВероника КастроМексика
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