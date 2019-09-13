Вода ушла еще из двух населенных пунктов Дальнего Востока за минувшие сутки

Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке

Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вода ушла из двух населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 110 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС России в пятницу.

"На Дальнем Востоке два населенных пункта освободилось от воды за прошедшие сутки. Подтоплены на данный момент 110 населенных пунктов", - говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что МЧС ведет восстановительные работы: откачку воды, просушку домов, оказывает адресную помощь населению. Всего к ликвидации последствий привлечены более 1500 человек и 290 единиц техники.