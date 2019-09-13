Вода ушла еще из двух населенных пунктов Дальнего Востока за минувшие сутки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вода ушла из двух населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 110 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС России в пятницу.
"На Дальнем Востоке два населенных пункта освободилось от воды за прошедшие сутки. Подтоплены на данный момент 110 населенных пунктов", - говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что МЧС ведет восстановительные работы: откачку воды, просушку домов, оказывает адресную помощь населению. Всего к ликвидации последствий привлечены более 1500 человек и 290 единиц техники.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.