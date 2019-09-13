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РИА Новости

В Бишкеке пройдет международный деловой форум ЕАЭС "Евразийская неделя"

09:33 13.09.2019
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГорода мира. Бишкек
Города мира. Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Международный деловой форум ЕАЭС "Евразийская неделя" пройдет в Бишкеке 25-27 сентября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства экономики республики.
"Международный деловой форум "Евразийская неделя" государств-членов ЕАЭС под лозунгом "Консолидация. Развитие. Сила" пройдет в Бишкеке 25-27 сентября", - сказали в ведомстве.
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Как уточнили в министерстве экономики, местом проведения форума станет государственная резиденция №1 "Ала-Арча".
"Повестка IV международного форума "Евразийская неделя" ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о союзе и обозначение новых векторов интеграции на развитие сотрудничества с партнерами и создание площадки для бизнес-встреч", - добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, интерес к участию на форуме проявили бизнесмены дальнего зарубежья и даже стран Африки.
Министерство экономики Киргизии призывает бизнес-сообщество активно участвовать в форуме. "Прежде всего, на форуме бизнесмены смогут получить информацию из первых рук о возможностях ЕАЭС, будущем союза, а также расширить географию бизнеса и заключить контракты", - подытожили в пресс-службе.
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Евразийский экономический союзБишкекАфрикаКиргизияЭкономика
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