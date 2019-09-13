В Бишкеке пройдет международный деловой форум ЕАЭС "Евразийская неделя"

БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Международный деловой форум ЕАЭС "Евразийская неделя" пройдет в Бишкеке 25-27 сентября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства экономики республики.

"Международный деловой форум "Евразийская неделя" государств-членов ЕАЭС под лозунгом "Консолидация. Развитие. Сила" пройдет в Бишкеке 25-27 сентября", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве экономики, местом проведения форума станет государственная резиденция №1 "Ала-Арча".

"Повестка IV международного форума "Евразийская неделя" ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о союзе и обозначение новых векторов интеграции на развитие сотрудничества с партнерами и создание площадки для бизнес-встреч", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, интерес к участию на форуме проявили бизнесмены дальнего зарубежья и даже стран Африки.