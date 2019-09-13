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РИА Новости

Белоруссия безвозмездно направит в Венесуэлу лекарства

09:28 13.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Петаре - самый опасный район Каракаса
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Белоруссия предоставит Венесуэле безвозмездную помощь в виде лекарственных средств на общую сумму более чем 200 тысяч долларов, говорится в постановлении белорусского правительства.
Как следует из документа, размещенного в пятницу на национальном правовом интернет-портале, в перечне 35 наименований - таблетки, глазные капли, мазь, различные растворы для инъекций в ампулах и другие медикаменты. Общая сумма безвозмездной помощи превышает 442 тысячи белорусских рублей (около 215 тысяч долларов).
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Ответственным за отпуск препаратов определено республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белфармпром". Министерству транспорта и коммуникаций Белоруссии поручено обеспечить доставку лекарственных средств в Венесуэлу.
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