Белоруссия безвозмездно направит в Венесуэлу лекарства

МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Белоруссия предоставит Венесуэле безвозмездную помощь в виде лекарственных средств на общую сумму более чем 200 тысяч долларов, говорится в постановлении белорусского правительства.

Как следует из документа, размещенного в пятницу на национальном правовом интернет-портале, в перечне 35 наименований - таблетки, глазные капли, мазь, различные растворы для инъекций в ампулах и другие медикаменты. Общая сумма безвозмездной помощи превышает 442 тысячи белорусских рублей (около 215 тысяч долларов).