В Societe Generale оценили перспективы заключения торговой сделки ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США вряд ли заключат торговое соглашение, пока не будет ясности в торговой войне между Штатами и Китаем, сказал глава совета директоров Societe Generale в интервью РИА Новости.

"Я думаю, это должно быть отложено до того времени, пока у нас не будет некоторой ясности по поводу (торговой войны - ред.) США и Китая", - сказал о возможности заключения соответствующего соглашения.

Председатель совета директоров Societe Generale при этом не исключил окончания торговой войны США и КНР к весне следующего года ввиду грядущих выборов президента Соединенных Штатов.

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США от имени ЕС о создании договора по снятию пошлин на определенные промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. При этом ЕС не намеревался заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.