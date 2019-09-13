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РИА Новости

В Societe Generale оценили перспективы заключения торговой сделки ЕС и США

09:19 13.09.2019 (обновлено: 09:37 13.09.2019)
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© AFP 2019 / Pierre VerdyШтаб-квартира банка Societe Generale в Париже, Франция
Штаб-квартира банка Societe Generale в Париже, Франция
© AFP 2019 / Pierre Verdy
Штаб-квартира банка Societe Generale в Париже, Франция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США вряд ли заключат торговое соглашение, пока не будет ясности в торговой войне между Штатами и Китаем, сказал глава совета директоров Societe Generale в интервью РИА Новости.
"Я думаю, это должно быть отложено до того времени, пока у нас не будет некоторой ясности по поводу (торговой войны - ред.) США и Китая", - сказал о возможности заключения соответствующего соглашения.
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Председатель совета директоров Societe Generale при этом не исключил окончания торговой войны США и КНР к весне следующего года ввиду грядущих выборов президента Соединенных Штатов.
Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США от имени ЕС о создании договора по снятию пошлин на определенные промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. При этом ЕС не намеревался заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в начале сентября сказала РИА Новости, что переговоры Евросоюза и США по торговому соглашению пока так и не начались, и когда это может произойти, неясно, - ведь Соединенные Штаты в данный момент весьма заняты вопросами Китая.
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Лоренцо Бини-СмагиSociete GeneraleЕвросоюзКитайСШАЭкономика
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