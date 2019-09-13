Societe Generale назвала условие, при котором экономика ЕС избежит рецессии

БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Экономика Евросоюза может избежать рецессии, если отделение от него Великобритании не станет кошмаром, сказал глава совета директоров Societe Generale в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в глобальной экономике существует несколько рисков. И, по его мнению, наибольший из них в краткосрочной перспективе - это "жесткий" Brexit.

"Есть и другие риски, такие как торговые войны, замедление глобальной экономики. Я думаю, европейская экономика пока была достаточно устойчивой, низкие цены на нефть помогли ей, есть устойчивость в краткосрочной перспективе. Таким образом, глядя вперед, если Brexit не станет кошмаром, я думаю, европейская экономика может замедлиться, не уходя в рецессию, я бы сказал, это может быть мягкое приземление", - сказал он.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.