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РИА Новости

Societe Generale назвала условие, при котором экономика ЕС избежит рецессии

09:13 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Экономика Евросоюза может избежать рецессии, если отделение от него Великобритании не станет кошмаром, сказал глава совета директоров Societe Generale в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в глобальной экономике существует несколько рисков. И, по его мнению, наибольший из них в краткосрочной перспективе - это "жесткий" Brexit.
"Есть и другие риски, такие как торговые войны, замедление глобальной экономики. Я думаю, европейская экономика пока была достаточно устойчивой, низкие цены на нефть помогли ей, есть устойчивость в краткосрочной перспективе. Таким образом, глядя вперед, если Brexit не станет кошмаром, я думаю, европейская экономика может замедлиться, не уходя в рецессию, я бы сказал, это может быть мягкое приземление", - сказал он.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.
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При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана - с 29 марта нынешнего года до 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияЭкономика
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