Московский метрополитен запустил поезд, посвященный Олегу Табакову

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский метрополитен запустил новый тематический поезд, посвящённый артисту Олегу Табакову, состав будет курсировать на Калужско-Рижской линии, сообщили в пресс-службе московского метро.
"Торжественный запуск прошел на станции "Сухаревская". Рядом с ней, на Малой Сухаревской площади, находится новая сцена Театра Табакова, открытая в 2016 году. Во внешнем оформлении тематического поезда использованы изображения фрагментов витражей новой сцены и размещены портреты Олега Табакова в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск поезда метро "Великий русский артист Олег Табаков"
Запуск поезда метро "Великий русский артист Олег Табаков"
Отмечается, что ежедневно состав смогут увидеть около 10 тысяч пассажиров. Кроме того, в поезде размещены интересные факты и ключевые момента творческого пути Олега Табакова. Например, на стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Олега Табакова.
"Поезд, посвященный Олегу Табакову, – это двенадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. Олег Павлович – это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность – совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста. Это ещё раз доказывает, что московское метро - нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь", – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.