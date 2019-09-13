Московский метрополитен запустил поезд, посвященный Олегу Табакову

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский метрополитен запустил новый тематический поезд, посвящённый артисту Олегу Табакову, состав будет курсировать на Калужско-Рижской линии, сообщили в пресс-службе московского метро.

"Торжественный запуск прошел на станции "Сухаревская". Рядом с ней, на Малой Сухаревской площади, находится новая сцена Театра Табакова, открытая в 2016 году. Во внешнем оформлении тематического поезда использованы изображения фрагментов витражей новой сцены и размещены портреты Олега Табакова в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно состав смогут увидеть около 10 тысяч пассажиров. Кроме того, в поезде размещены интересные факты и ключевые момента творческого пути Олега Табакова. Например, на стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Олега Табакова.