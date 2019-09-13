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РИА Новости

В Societe Generale ожидают разрушительные последствия от "жесткого" Brexit

09:07 13.09.2019
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© REUTERS / Henry NichollsСторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Самый серьезный риск для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимый с кризисом 2008 года - это выход Великобритании из Евросоюза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, сказал председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги в интервью РИА Новости.
"Существует несколько рисков в глобальной экономике. Я думаю, что наибольший из них в краткосрочной перспективе - это Brexit, потому что очень трудно предсказать, каким будет канал (влияния) на мировую экономику. Психологическое влияние на основы, на настроения может быть очень сильным, влияние на финансовые рынки также может быть очень разрушительным, как мы видели, к примеру, с Lehman Brothers в 2008 году. Мы должны очень внимательно следить за этим процессом", - сказал он.
Отвечая на вопрос об упоминании Lehman Brothers в контексте Brexit и о том, может ли психологический и экономический эффект от "жёсткого" выхода Великобритании из ЕС быть действительно столь же сильным, как при падении Lehman Brothers, Бини-Смаги сказал: "Очень трудно прогнозировать. Если вы помните истории на телевидении о том, как люди теряли работу, стоят в очередях в банки (во времена кризиса с Lehman Brothers - ред.) - это действительно оказало воздействие на настроения инвесторов".
"Если будет нечто подобное в Великобритании, со сложностями у людей в перемещениях, в поиске продуктов в магазинах, то в сегодняшних условиях глобальных медиа это может иметь воздействие на глобальную экономику, на реальную экономику и также на финансовый сектор", - продолжил он.
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Отвечая на вопрос, делает ли банковская группа какие-либо дополнительные приготовления, чтобы выдержать последствия возможного "жёсткого" Brexit, глава совета директоров Societe Generale сказал: "У нас есть люди в Лондоне и на континенте, то есть мы обладаем гибкостью для того, чтобы адаптироваться (к ситуации) достаточно быстро".
"То есть мы ждём, чтобы посмотреть, каков будет итог. Потому что вопрос не только в Brexit, но и в том, каким будет соглашение между (ЕС и Британией), и как много мы сможем делать из Лондона, как много - из Парижа, а также, в итоге, каково будет будущее инвестиционного, торгового банковского бизнеса. Нам нужна гибкость и мы сохраняем ее, чтобы адаптироваться без принятия таких решений, которые на данном этапе необратимы", - добавил Бини-Смаги.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.
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Референдум просрочен, давайте новый. Британцы устали от Brexit'аБритания вот уже три года только и рассказывает, как она выходит из Евросоюза, и не сдвигается при этом ни на шаг. Лейбористы считают, что пора заканчивать: поиграли в Brexit – и хватит.
При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана - с 29 марта нынешнего года до 31 октября.
В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее документах британского правительства.
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BrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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