Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре остановил работу из-за подтопления

Согласно информации на сайте аэропорта, в пятницу утром был отправлен один рейс в Хабаровск и принят самолет из Николаевска-на-Амуре. Прибытие рейса из Южно-Сахалинска отложено на 16 сентября, отправление рейса в Хабаровск на 17 сентября. Также не отправлены пока самолеты в Южно-Сахалинск и Чумикан.