Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре остановил работу из-за подтопления

ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Комсомольска-на-Амуре подтоплена грунтовыми водами, работа воздушной гавани приостановлена, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Аэропорт располагается в поселке Хурба под Комсомольском-на-Амуре.
"Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе. Рейсы временно приостановлены", - сообщил собеседник агентства.
Согласно информации на сайте аэропорта, в пятницу утром был отправлен один рейс в Хабаровск и принят самолет из Николаевска-на-Амуре. Прибытие рейса из Южно-Сахалинска отложено на 16 сентября, отправление рейса в Хабаровск на 17 сентября. Также не отправлены пока самолеты в Южно-Сахалинск и Чумикан.
В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Самая сложная ситуация сложилась в Комсомольске-на-Амуре, где накануне паводок достиг пика. Сейчас уровень воды снижается, в пятницу утром он составлял 825 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. В городе зоне паводка 420 частных жилых домов, грунтовыми водами подтоплены подвалы 454 многоквартирных домов.