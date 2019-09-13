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РИА Новости

В Индии от ударов молний погибли девять человек

09:00 13.09.2019 (обновлено: 09:05 13.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкМолния
Молния
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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Молния. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 23 получили ранения в результате ударов молний в округе Гархва в штате Джаркханд на востоке Индии, сообщает газета Hindustan Times.
Власти штата распорядились выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.
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30 августа, 19:10Туризм
В польских Татрах три человека пострадали от удара молнии
В июле сообщалось, что 12 человек погибли из-за молний в штате Джаркханд, ещё 39 человек - в соседнем штате Бихар.
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