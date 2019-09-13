В Индии от ударов молний погибли девять человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 23 получили ранения в результате ударов молний в округе Гархва в штате Джаркханд на востоке Индии, сообщает газета Hindustan Times.
Власти штата распорядились выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.
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В июле сообщалось, что 12 человек погибли из-за молний в штате Джаркханд, ещё 39 человек - в соседнем штате Бихар.