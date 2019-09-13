Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

Автомобиль на автозаправочной станции в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили " Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили " Известия " со ссылкой на данные Росстандарта.

Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.

Так, на каждой десятой (девять процентов) АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо.

Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний.

В мае Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.