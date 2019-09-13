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РИА Новости

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

09:00 13.09.2019 (обновлено: 10:19 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на автозаправочной станции в Москве
Автомобиль на автозаправочной станции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.
Так, на каждой десятой (девять процентов) АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо.
Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний.
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В мае Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.
Кроме того, в ведомстве предложили проводить контрольные закупки.
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"До последней капли". Какие АЗС недоливают бензин и как с этим бороться
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РосстандартРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это русский менталитет... Каждый норовит надуть друг друга!
13 сентября, 09:17
Alexey Lysenko
29304024
Надо чтобы те штрафы, за недолив и обман, росли за повторные нарушения не как нибудь, в геометрической прогрессии. Иначе - как слону дробина.
13 сентября, 09:19
CCicicipi
6000000
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