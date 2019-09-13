ООН направила в Донбасс 15,5 тонн гуманитарной помощи

КИЕВ, 13 сен - РИА новости. Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс 15,5 тонн гуманитарной помощи, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено промышленные товары общим весом 15,5 тонны", - говорится в сообщении.